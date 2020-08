Giugliano in Campania: Arrestato 21enne di Pozzuoli per rapina e una denuncia (Di martedì 25 agosto 2020) Il 21enne Arrestato è ritenuto responsabile di due rapine ai danni di un distributore di benzina di Giugliano in Campania e di un supermercato di Quarto Flegreo. I carabinieri della stazione di Varcaturo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in nei confronti di Giovanni Mormile, … Leggi su 2anews

fattidinapoli : Napoli: Giugliano in Campania, Controlli ed indagini dei Carabinieri. Un arresto per rapina ... - - giropercampeggi : RT @giropercampeggi: Varca d’Oro Napoli Village di Giugliano in Campania (NA) - ingiuly : @Daniele0256 @LiboMarco @mikypocho000 @coldblackarrow Tele Club Italia Emittente di Giugliano in Campania - sinapsinews : Giugliano in Campania: 27enne denunciato per possesso di segni distintivi dello Stato contraffatti e ricettazione -… - sinapsinews : Giugliano in Campania: 27enne denunciato per possesso di segni distintivi dello Stato contraffatti e ricettazione -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Campania Giugliano in Campania, 43enne arrestato 2 volte in 3 giorni Sky Tg24 Rapinò un distributore di benzina a Giugliano, arrestato grazie all’esame del dna

Rispettivamente ai danni di un distributore di benzina di Giugliano in Campania e di un supermercato di Quarto Flegreo. Mormile è stato scoperto anche grazie ad una traccia di DNA rilevata nel ...

Due rapine in poche ore: scoperto grazie al Dna nel casco

I carabinieri della stazione di Varcaturo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 21enne di Pozzuoli, gr ...

Rispettivamente ai danni di un distributore di benzina di Giugliano in Campania e di un supermercato di Quarto Flegreo. Mormile è stato scoperto anche grazie ad una traccia di DNA rilevata nel ...I carabinieri della stazione di Varcaturo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 21enne di Pozzuoli, gr ...