"Fascista? Ma esca dal suo salotto o taccia". La Santanchè contro Lerner: immigrazione, un massacro in pubblica piazza (Di martedì 25 agosto 2020) Daniela Santanchè non le manda di certo a dire. A far innervosire la senatrice di Fratelli d'Italia ci pensa Gad Lerner che, con un cinguettio, aveva commentato la decisione di Nello Musumeci sulla chiusura dei centri di accoglienza siciliani: "Una volta, se non altro, Nello Musumeci aveva il coraggio di proclamarsi Fascista. Ora invece pubblica ordinanza fasulla per addossare ai migranti il contagio COVID19 e chiedere al governo di respingerli in mezzo al mare. Cioè di agire da Fascista quale lui continua a essere". Immediata la replica della Santanchè: "Lerner chiama accoglienza ammassare migliaia di persone in centri inadeguati, incentivare gli affari degli scafisti che li lasciano morire in mare e l'invasione di 10000 ... Leggi su liberoquotidiano

EttoreMenguzzo : @DSantanche Esca dal suo salotto, allora. #Musumeci è un #fascista e decreta provvedimenti illegali. - Darkcon76 : @Rassegne_Italia @dolcecinica @a_meluzzi Tranquilli. Il professor Meluzzi è un mentecatto. Qualunque cosa esca da q… -

Ultime Notizie dalla rete : Fascista esca Daniela Santanchè massacra Gad Lerner: "Musumeci fascista? Ma esca dal suo salotto o taccia" Liberoquotidiano.it L'eterno ritorno dei comunisti per le poltrone

Vi piace il vintage? Appassionati di bric-à-brac? Shabby? Avete un debole filatelico per l'introvabile Gronchi rosa? Be', tenetevi forte perché per le regionali in Toscana torna in pista una vecchia a ...

‘Trentasei’ di Luca Gatti: il percorso umano di Mario Angeloni e un’epoca di passioni in un romanzo

Quando il cambiamento si trasforma in ideologia senza progetto, partorita in modo confuso e rabbioso sul finire di un’epoca e all’inizio di una nuova, bisogna scegliere da che parte stare. Se dalla pa ...

Vi piace il vintage? Appassionati di bric-à-brac? Shabby? Avete un debole filatelico per l'introvabile Gronchi rosa? Be', tenetevi forte perché per le regionali in Toscana torna in pista una vecchia a ...Quando il cambiamento si trasforma in ideologia senza progetto, partorita in modo confuso e rabbioso sul finire di un’epoca e all’inizio di una nuova, bisogna scegliere da che parte stare. Se dalla pa ...