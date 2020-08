Elisabetta Canalis: l’intimo rosso che esalta il suo fisico mozzafiato (Di martedì 25 agosto 2020) Elisabetta Canalis ha postato delle stories su Instagram in cui, in intimo, sfoggia un fisico perfetto. La showgirl è più in forma che mai. Foto da Instagram: @littlecrumb La bella showgirl continua a stupire i suoi fan. Elisabetta insieme al marito Brian Perry e alla figlia Skyler si trova in Sardegna per le vacanze estive. In questo periodo la Canalis ha caricato sul suo profilo social una serie di scatti che la vedono più in forma che mai. Il suo fisico statuario e longilineo fa concorrenza a qualsiasi ventenne e Elisabetta con orgoglio lo mostra tra foto e video su Instagram. Del resto la showgirl si è sempre fatta ambasciatrice di uno stile di vita sano e in costante movimento. Non solo segue una dieta equilibrata, ma ... Leggi su chenews

