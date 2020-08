Corini: «Orgoglioso di rappresentare il Lecce. Abbiamo obiettivi importanti» (Di martedì 25 agosto 2020) Eugenio Corini, neo tecnico del Lecce, si presenta in conferenza stampa. Le parole del nuovo allenatore giallorosso Giorno di conferenza stampa per Eugenio Corini. Il nuovo tecnico del Lecce si è presentato così. Lecce – «Sono Orgoglioso di rappresentare questa grande società e questa grande piazza. È stato tutto molto veloce. La chiamata è durata a lungo anche se non c’erano gli accordi. In quel momento, però, sapevo di voler venire qui. Poi Abbiamo parlato della costruzione, delle caratteristiche e del resto. Ho avuto modo di parlare con il Presidente e di andare a cena. Ho capito subito che c’era sinergia. Gli obiettivi sono importanti ma devono essere ... Leggi su calcionews24

