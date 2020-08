Come si gioca a paddle? (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di Lettura: 8 minuti C’è chi dice che sia simile al tennis. Che chi addirittura lo confonde con lo sport di Federer e Nadal. In realtà il paddle è uno sport che ha una sua dignità e delle regole ben precise, nonostante le somiglianze con il più comune gioco del tennis. In questo approfondimento ti spiegheremo Come si gioca e quali sono le regole da rispettare. Che cos’è il paddle È vero. Il paddle è uno sport che ha delle caratteristiche comuni al tennis. Perché si gioca con una racchetta (a cui dedicheremo un paragrafo a parte) e su un campo con una rete. A dispetto del tennis, però, è possibile giocare – a buoni livelli – anche in età avanzata, ... Leggi su lapiazzettadellosport

LottaForza : @farted94 Ma come cazzo fa ad essere uguale che questo gioca con tutte e due i piedi mentre quel nano mongoloide ol… - Il__Ross : RT @sonlello: Cercami come un profumo tra tutti i fiori del vivaio oppure lungo i campi del paese sotto le luci dei lampioni insomma do… - GabySalvo : @frankneapolitan Il Napoli nasce, gioca e solo con Maradona drogato vince un campionato. Come mai? Mah... - xxxmamacitaseye : RT @reasonhaz: nelle foto Harry sembra sempre un armadio che gioca a pallanuoto ma poi chi lo incontra o vede da vicino dice che è abbastan… - Erriu08 : @russ_mario1 @gazidisvattene Houston è un squadra ridicola, che gioca il peggior basket della lega per distacco, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Come gioca Inter, come giocherà se arriva Allegri | Calcio | Calcio Sportevai.it Champions, Bayern Monaco campione: forza e idee hanno cancellato i solisti del Psg

Ha vinto la squadra che ha fatto un gol, quella che gioca più insieme, ma potevano vincere gli altri e sarebbe stata la stessa cosa. È stato buon calcio moderno, cioè veloce e fisico, con il possesso ...

Roma 1960, l’Olimpiade simbolo della rinascita italiana: da Berruti a Bikila, da Benvenuti a Cassius Clay, 60 anni fa i Giochi diventati leggenda

25 agosto 1960, l’Italia trattiene il fiato emozionata. Sotto gli occhi del mondo non solo sportivo: allo stadio Olimpico iniziano i Giochi di Roma. Prima manifestazione post-bellica in un Paese che e ...

Ha vinto la squadra che ha fatto un gol, quella che gioca più insieme, ma potevano vincere gli altri e sarebbe stata la stessa cosa. È stato buon calcio moderno, cioè veloce e fisico, con il possesso ...25 agosto 1960, l’Italia trattiene il fiato emozionata. Sotto gli occhi del mondo non solo sportivo: allo stadio Olimpico iniziano i Giochi di Roma. Prima manifestazione post-bellica in un Paese che e ...