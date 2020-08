Calendario Serie A 2020/21: la data del sorteggio (Di martedì 25 agosto 2020) In attesa di sapere se la Serie A 2020/21 scatterà o meno il prossimo 19 settembre, come previsto, cresce l’attesa per il sorteggio del Calendario. La data della tradizionale cerimonia dovrebbe essere il 1 settembre ma, questa volta, non sarà trasmessa in diretta televisiva negli studi televisivi di Sky, bensì toccherà alla Lega svelarlo sul proprio sito e sui canali social. Nei giorni precedenti saranno comunicati i criteri di compilazione e i vari paletti. Ad esempio, Roma e Lazio dovrebbero giocare in trasferta l’ultima partita per lasciare lo Stadio Olimpico a disposizione dell’Uefa in vista degli Europei. Serie A 2020/21: date e località dei ritiri LE DATE Il campionato inizierà il 19 ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : #SerieA, attesa per il #calendario: il sorteggio forse l’1 settembre - periodicodaily : Calendario Serie A 2020/21: la data del sorteggio - BiancoRossi1979 : RT @LRVicenza: Definito il calendario delle prime amichevoli dei biancorossi di mister Di Carlo, nel percorso di avvicinamento all'inizio d… - OdeonZ__ : Serie A, attesa per il calendario: il sorteggio forse l’1 settembre - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: Betaland ?? #SerieA news: in attesa del sorteggio e del nuovo calendario ufficiale sul palinsesto scommesse di #Betaland è… -