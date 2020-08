Briatore e quella partita a calcetto con Mihajlovic, Rovazzi e Bonolis: il contagio è sul campo o al Billionaire? (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)«Lo sport, oltre che lavoro, è da sempre una passione, e un momento di condivisione e divertimento, soprattutto il calcio». È con queste parole che Flavio Briatore – ricoverato da ieri, 24 agosto, al San Raffaele di Milano in condizioni serie per Covid-19 – accompagna su Instagram la foto di una partita di calcetto in Sardegna con i suoi compagni eccellenti. L’immagine è stata postata il giorno di Ferragosto e vede insieme, sul campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, lo stesso Briatore insieme al conduttore tv Paolo Bonolis, l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ... Leggi su open.online

irombeach : RT @Avv_Mant: Sembra quasi che le discoteche le abbiano aperte #Briatore e la Santanchè. No, cari, la firma in calce al dpcm che ne ha auto… - chiccaditarant1 : RT @Gianfranco_ros: Briatore è in condizioni serie: spero e prego perchè quella merda si salvi?? - mosci68 : @anubi_matt @lanuovasardegna Quella era la prima puntata. Ad oggi i positivi sono 52 e Briatore ricoverato. - TuzioristaGreen : RT @kidstu: #briatore che bulleggiava il sindaco che ha chiuso il #billionaire è ricoverato in gravi condizioni al #sanraffaele. com'è que… - CrazyJeany : Ma tutta sta solidarietà a quella merda di #Briatore ? Cioè direttamente responsabile di un focolaio gravissimo? So… -