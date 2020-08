Benzina, diesel e gpl: prezzi stabili sulla rete (Di martedì 25 agosto 2020) Fase di stabilità sulla rete carburanti italiana. Le medie dei prezzi praticati sul territorio risultano poco mosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è a 1,406 euro al litro (1,407 ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,404 e 1,418 euro/litro (no logo 1,392). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,287 euro/litro (ieri 1,288), con le compagnie posizionate tra 1,285 e 1,302 euro/litro (no logo 1,272). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,560 euro/litro (1,559 il livello rilevato ieri) con gli impianti colorati ... Leggi su meteoweb.eu

