Ballando con le Stelle 2020: “Vip e maestro positivi al Coronavirus”, studio Rai chiuso per sanificazione (Di martedì 25 agosto 2020) A poche settimane dall’esordio della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle 2020, ecco che arriva il primo stop. In queste ore è infatti arrivata la notizia secondo la quale due concorrenti (una Vip ed il relativo maestro) sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Rosalinda Celentano e Samuel Peron. Ballando con le Stelle... L'articolo Ballando con le Stelle 2020: “Vip e maestro positivi al Coronavirus”, studio Rai chiuso per sanificazione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

