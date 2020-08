Assistente retrocesso in seconda divisione: “Solo perché sono amico dei calciatori” (Di martedì 25 agosto 2020) L’Assistente Cesar Noval ha ricevuto lunedì la notifica della sua retrocessione dalla prima alla seconda divisione in Spagna. Intervistato durante El Larguero, programma di Cadena Ser, Noval ha sostenuto che non si tratta di un provvedimento di carattere tecnico. Non hanno motivato la decisione. Spesso appaio in tv o sui giornali perché ho fatto carriera come chirurgo plastico. A questo si aggiunge la mia amicizia con alcuni giocatori della Liga, che da tempo faceva discutere negli ambienti arbitrali. In questa professione non si possono avere amici nel calcio. Bisogna normalizzare i rapporti tra le varie componenti: nascono amicizie e dovrebbe essere qualcosa di meraviglioso, non qualcosa da tenere nascosto. Il mese scorso è stata pubblicata in rete una sua foto insieme ad alcuni giocatori ... Leggi su ilnapolista

napolista : Assistente retrocesso in seconda divisione: 'Solo perché sono amico dei calciatori' Cesar Noval a Cadena Ser: “Biso… - AndreaInterNews : Conte ha chiesto: - Faggiano DG al posto di Marotta; - Petrachi DS al posto di Ausilio; - D'Aversa vice allenatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Assistente retrocesso Playout serie B: retrocede il Perugia, possibile derby per le Fere Calcio Fere Il Trapani retrocede: arrivato il no del Collegio di Garanzia. Ennesima tegola sui granata

La stagione regolare del campionato di Serie B più lungo di sempre è appena terminata. Nonostante un’incredibile rimonta nella seconda parte di stagione, il Trapani non è riuscito a conquistare la sal ...

La stagione regolare del campionato di Serie B più lungo di sempre è appena terminata. Nonostante un’incredibile rimonta nella seconda parte di stagione, il Trapani non è riuscito a conquistare la sal ...