Ancora troppi contagi. Il flop nazionale è la Sardegna. La curva frena ma non in modo significativo. Difficile mediare tra Zingaretti e Solinas sui controlli (Di martedì 25 agosto 2020) I nuovi contagi da coronavirus continuano ad essere Ancora troppi. In larga parte concentrati tra quanti tornano dalle vacanze. Nelle ultime 24 ore, in base ai dati elaborati dal Ministero della salute e dalla Protezione civile nazionale, sono stati 953 a fronte dei 1.210 di domenica. Numeri che portano a un totale di 260.298 i positivi in Italia dall’inizio della pandemia. La curva infatti frena, ma sono stati fatti anche 21mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente e dunque non si tratta di una frenata significativa, considerando anche che aumentano i ricoverati ed è Ancora presto per capire quanto la movida nelle località turistiche inciderà sui decessi. IL TREND. Il totale degli attualmente positivi ieri era di ... Leggi su lanotiziagiornale

Il coronavirus sta riprendendo vigore? Se sì, c'è da temere una seconda ondata? "Serve attenzione, certo, ma finiamola col terrorismo psicologico", afferma a gran voce Giorgio Palù, virologo e consule ...

Dai centri estivi alla scuola: a Trieste avvocati anti-mascherine e genitori non si arrendono

«Anzitutto c’è il problema della quarantena che verrebbe imposta alla classe in caso di positività di un alunno – sottolinea Sibelja –. In che modo si pensa di attuarla? Dovrebbero a quel punto essere ...

