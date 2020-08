Anche le Scuole di Polizia devono riaprire (Di martedì 25 agosto 2020) C’è una priorità alla quale il Governo e il Ministero dell’Interno sono chiamati a dare risposta già da settembre, alla ripresa di tutte le attività: parliamo della formazione del personale in divisa e dei corsi necessari per far entrare in servizio i nuovi agenti.Tutto si è fermato ed è stato rallentato per via del Covid-19. Anche l’amministrazione della pubblica sicurezza ha dovuto gestire una fase emergenziale mai vista che ha colpito necessariamente un aspetto vitale per la nostra professione: quello della formazione e dell’aggiornamento. Le Scuole di Polizia, infatti, al pari degli istituti di formazione delle altre forze dell’ordine e delle forze armate, hanno dovuto adeguarsi alle regole di tutela e prevenzione per impedire e limitare il contagio. ... Leggi su huffingtonpost

