Achille Lauro e Gigi D’Alessio per lo Spallanzani: “Rispettate le regole” (Di martedì 25 agosto 2020) A seguito della prima sperimentazione del vaccino italiano contro il virus SARS-CoV 2 arriva l'appello di Achille Lauro e Gigi d'Alessio per lo Spallanzani, l'ospedale di Roma dove sono state avviate le procedure. Proprio in virtù della novità arrivata dal sistema sanitario italiano i due artisti si sono uniti all'appello per seguire le regole sul distanziamento sociale, sulla mascherina obbligatoria. Il GRAd-COV2 è stato somministrato al primo volontario nella giornata di ieri, lunedì 24 agosto 2020 ed è stato realizzato e progettato dall'azienda biotecnologica ReiThera con sede a Castel Romano. Secondo le notizie ufficiali, il primo volontario per la sperimentazione del vaccino è una donna che da subito ha manifestato la sua fiducia nella scienza, e nelle ore successive ... Leggi su optimagazine

