3 match di Ligue 1 da non perdere

Tra conferme, stop e rinvii il massimo campionato francese si appresta a scendere in campo per la seconda giornata della stagione 2020/21. Dopo la sconfitta in finale di Champions, il PSG ha chiesto alla federazione di rinviare il suo primo match in Ligue1, in modo da far ricaricare le pile ai propri giocatori, mentre preoccupano i tre tesserati del Rennes risultati positivi al test del covid-19. Nonostante questi intoppi, abbiamo selezionato tre match che si giocheranno domenica e che potrebbero riservare grosse sorprese. REIMS – LILLE, REPARTI OFFENSIVI DA RIVEDERE Il Lille, orfano di Victor Oshimen venduto al Napoli per 70 milioni, va alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo lo stop interno contro il Rennes per 1 a 1. Di contro, il Reims ha già mostrato di essere una squadra pericolosa passando in vantaggio ...

Il primo passo per andare verso il “live” è convertire la fonte voti. Il voto statistico Alvin 482, che continuerà il suo eccellente lavoro come fonte alternativa nel fantacalcio italiano, si accomoda ...

Ligue 1, diretta Metz – Monaco: risultato in tempo reale

Diretta di Metz – Monaco del 30 agosto 2020: presentazione, formazioni e risultato in tempo reale del match valevole per la terza giornata di League 1, calcio d’inizio alle ore 15 METZ – Domenica 30 a ...

