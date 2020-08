Ufficiale: Salernitana, ecco Veseli e Crisci (Di lunedì 24 agosto 2020) La Salernitana ha ufficializzato, attraverso il proprio Twitter Ufficiale, gli arrivi di Frédéric Veseli e Clemente Crisci. Difensore classe ’92, Veseli arriva dall’Empoli a titolo definitivo; classe 2002, attaccante, il giovanissimo Crisci è stato prelevato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’A.S.D. Oasi San Felice. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

