Ufficiale: Cremonese, preso Crescenzi a titolo definitivo (Di lunedì 24 agosto 2020) La Cremonese ha reso noto ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo del difensore Alessandro Crescenzi, già in grigiorosso nella scorsa stagione. Questo il comunicato del club: “L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito in data odierna il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi. Crescenzi, dopo aver disputato la seconda parte della scorsa stagione in grigiorosso, arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona”. Foto: sito Ufficiale Cremonese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Hellasvrnews : Ufficiale: Crescenzi ceduto alla Cremonese - - EspigaFutbol : RT @HellasVeronaFC: Ufficiale: #Crescenzi a titolo definitivo alla Cremonese ?? - HellasVeronaFC : Ufficiale: #Crescenzi a titolo definitivo alla Cremonese ?? - ilnapolionline : UFFICIALE - La Cremonese andrà in ritiro a Dimaro-Folgarida. Ecco le date - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cremonese UFFICIALE: Cremonese, arriva Crescenzi dall'Hellas a titolo definitivo TUTTO mercato WEB Primo rinforzo per il Verona: ufficiale l'arrivo di Cetin dalla Roma

Il difensore turco passa dalla Roma alla squadra di Juric in prestito con diritto di riscatto. Ceduto invece Crescenzi alla Cremonese. E' iniziato il calciomercato estivo 2020 per il Verona di Juric.

è tutto della Cremonese

Crescenzi, ex difensore del Verona, passa a titolo definitivo alla Cremonese. Lo ha comunicato la società scaligera.

Il difensore turco passa dalla Roma alla squadra di Juric in prestito con diritto di riscatto. Ceduto invece Crescenzi alla Cremonese. E' iniziato il calciomercato estivo 2020 per il Verona di Juric.Crescenzi, ex difensore del Verona, passa a titolo definitivo alla Cremonese. Lo ha comunicato la società scaligera.