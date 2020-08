TIM positiva in attesa di novità su assetto società rete unica (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Si muove in avanti il titolo Telecom Italia, con un rialzo dello 0,74% mentre continuano le speculazioni sul possibile assetto della società della rete unica. Secondo indiscrezioni stampa, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri spingerebbe perché si superi il dibattito sul controllo della società che dovrebbe accogliere l’infrastruttura di TIM e di Open Fiber. A prescindere infatti da quale sarà la quota azionaria di TIM in questa “rete aggregata” sulla base dei processi di valutazione, per il titolare del dicastero di Viale Venti Settembre, “la governance della nuova società dovrà garantire, attraverso processi decisionali condivisi tra gli azionisti di riferimento, requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali, ... Leggi su quifinanza

