Temptation Island nuova coppia | Carlotta è pronta a tutto per ottenere ciò che vuole (Di lunedì 24 agosto 2020) Una nuova coppia di Temptation Island è stata presentata ufficialmente. Si tratta di una coppia nip, formata da Carlotta e Nello, che hanno una visione del futuro molto diversa. Il 9 settembre parte la nuova edizione di Temptation Island, presentata da Alessia Marcuzzi. Inizialmente doveva essere un’edizione vip, ma si è trasformata in un’edizione nip, o meglio … L'articolo Temptation Island nuova coppia Carlotta è pronta a tutto per ottenere ciò che vuole proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

