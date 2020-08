Serena Williams-Sakkari in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Serena Williams affronta Maria Sakkari al terzo turno del Wta Premier 5 di Cincinnati 2020. Un esordio da brividi per l’ex numero uno al mondo che ha regolato l’olandese Rus solamente al tie-break decisivo dopo essere stata a pochi punti dalla sconfitta. La sfida che vale un posto al quarto turno è in programma nella giornata di martedì 25 agosto con orario ancora da definire e verrà trasmessa in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky con streaming disponibile sul sito dell’emittente). Sportface.it invece vi terrà compagnia con una cronaca e gli highlights al termine. Leggi su sportface

ilCogito : Considerate anche che i dottori Usa sottovalutano i dolori delle donne nere,per la diffusa convinzione che supporti… - antogar78 : Alla fine se la cava #Serena #Williams con @Arantxarus che ha tremato al momento di servire per il match. Ma… - sportface2016 : #SerenaWilliams passa col brivido all'esordio - #Cincinnati - VdVSport : ?? #Tennis #WTACincinnati Serena Williams mostra qualche significativo miglioramento nella forma, ma fa comunque mo… - pellicori81 : Il culo di Serena #Williams ha un culo #Cincinnati -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Williams Us Open, Serena Williams: «Nella mia casa non entrerà nessuno. Paura del Covid, ho già avuto guai ai polmoni» Corriere della Sera TENNIS: TORNEO NEW YORK. SERENA WILLIAMS AL TERZO TURNO

NEW YORK (STATI UNITI) - Serena Williams accede al terzo turno nel Western&Southern Open, torneo Wta Premier 5 sul duro outdoor con un montepremi di 2.250.829 dollari eccezionalmente spostato da Cinci ...

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020/ Video streaming: Kvitova perde il derby con Bouzkova

Diretta Atp Wta Cincinnati 2020: orario e risultato live delle partite previste oggi, lunedi 24 agosto 2020, per il secondo turno del torneo, a New York. Al torneo Atp Wta Cincinnati 2020 fa la sua co ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Serena Williams accede al terzo turno nel Western&Southern Open, torneo Wta Premier 5 sul duro outdoor con un montepremi di 2.250.829 dollari eccezionalmente spostato da Cinci ...Diretta Atp Wta Cincinnati 2020: orario e risultato live delle partite previste oggi, lunedi 24 agosto 2020, per il secondo turno del torneo, a New York. Al torneo Atp Wta Cincinnati 2020 fa la sua co ...