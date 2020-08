Scuola, Rusconi (Anp): “Al sud interventi per allargamento spazi quasi nulli” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – Mancano ormai poco piu’ di tre settimane all’avvio dell’anno scolastico. Sul calendario dei presidi, alle prese in questi giorni con il reperimento degli spazi dove sistemare gli alunni nel rispetto delle regole del distanziamento, c’e’ segnata in rosso la data dell’1 settembre: “Intorno a quel giorno – ha detto all’agenzia Dire, il presidente dell’Anp, Roma e Lazio, Mario Rusconi– il Comitato tecnico scientifico ci comunichera’ se bisognera’ partire con una didattica a distanza alternata per le classi piu’ numerose o se saranno sufficienti le mascherine e questo vale in particolar modo per quegli istituti a cui, in un primo momento, non saranno recapitati i banchi monoposto”. Questi ultimi infatti “arriveranno scaglionati tra settembre e ottobre”. Leggi su dire

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Arrivano i primi banchi monoposto nelle scuole romane: 400 ne sono stati consegnati stamane all'Istituto scientifico Manin di viale Manzoni che accoglie circa 1100 studenti. "S ...

Coronavirus Lazio, il preside Rusconi: "I test per la scuola dovevano essere obbligatori e controlli anche agli alunni più grandi"

"Quei test dovrebbero essere obbligatori e non facoltativi, ed estesi anche anche almeno a una parte di studenti". Mentre proseguono i controlli (facoltativi) su tutti i docenti e il personale scolast ...

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Arrivano i primi banchi monoposto nelle scuole romane: 400 ne sono stati consegnati stamane all'Istituto scientifico Manin di viale Manzoni che accoglie circa 1100 studenti. "S ..."Quei test dovrebbero essere obbligatori e non facoltativi, ed estesi anche anche almeno a una parte di studenti". Mentre proseguono i controlli (facoltativi) su tutti i docenti e il personale scolast ...