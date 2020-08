Sassuolo, Carnevali esalta il progetto: “De Zerbi qualità e occhio di riguardo per i giovani. Raspadori un esempio” (Di lunedì 24 agosto 2020) "Roberto De Zerbi è un allenatore di grandissima qualità. Un ragazzo intelligente che ha sempre un occhio molto attento verso i nostri giovani", con queste parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, esalta il mister dei neroverdi e conferma l'attudine del progetto del club ai microfoni di Sky Sport.Carnevali: "De Zerbi grande qualità e ottimo lavoro con giovani"caption id="attachment 986797" align="alignnone" width="787" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/caption"De Zerbi lavora molto bene con i nostri giovani. Sa come farli crescere, così come sa far crescere anche quelli meno ... Leggi su itasportpress

