Roma, lettera aperta a Carlo Calenda (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – Riceviamo e rilanciamo come anche nostra la lettera aperta a Carlo Calenda di cittadini romani innamorati di Roma e preoccupati per il suo futuro. Ecco il testo: “La sindaca uscente, Virginia Raggi, ha deciso di ricandidarsi. Ma anche quelli che l’avevano votata sperando in un reale cambiamento hanno capito che non basta reclamare l’onestà per far funzionare una città complessa come Roma. Infatti, per cinque anni Roma è rimasta immobilizzata dall’incapacità, con una girandola di assessori promossi e rimossi e un fuggi fuggi mai visto prima di manager e dirigenti. Così i vecchi problemi sono diventati ancora più pesanti. Di qui l’urgenza di trovare un candidato Sindaco all’altezza del compito e delle sfide che ha di fronte la Capitale, che non può più permettersi di perdere altro tempo e opportunità. L’abbiamo vista all’opera come Ministro dello sviluppo economico, e abbiamo apprezzato anche la sua coerenza nell’abbandonare il Pd quando ha visto confermare un accordo con i 5 stelle, pur se sicuramente avrebbe beneficiato di una poltrona per le sue doti politiche e manageriali. Apprezziamo sempre di più, specie in questi momenti, la sua capacità come si dice a Roma di ‘metterci la faccia’ e di non tirarsi indietro neanche di fronte alle domande più scomode. Far ripartire Roma, proiettarla tra le più importanti metropoli del mondo, quelle che sanno gestire la propria bellezza e i propri tesori: il patrimonio culturale, il verde pubblico ma anche le tante competenze nel mondo del lavoro e dell’impresa, del volontariato sociale senza dimenticare le donne e i giovani. Mettere a punto un programma con precisi obiettivi reali e realistici da raggiungere nei 5 anni di mandato. A Lei che è romano, chiediamo nel rilancio dell’immagine di Roma, di saper tener presente la Romanità, un’immagine intrisa di aspetti umani negativi e positivi ma unici, che ci hanno consentito nei secoli di sopravvivere ai tanti politicanti. Con questa lettera aperta, Le chiediamo, in vista delle prossime elezioni comunali, che si candidi a Sindaco e apra un percorso nuovo che segni la discontinuità con le vecchie logiche, quelle che hanno imposto a Roma figure sempre più mediocri. Basta con le liti, le contrapposizioni e i tatticismi che allontanano i cittadini dalle istituzioni, investiamo il tempo che manca alla scadenza elettorale per discutere non di posti da occupare ma di quale città lasceremo ai nostri figli. Firmato tantissimi romani, più di quelli che Lei possa immaginare“. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, lettera aperta a Carlo Calenda Terremoto, Mattarella: “Opera di ricostruzione ancora incompiuta” Coronavirus, allo Spallanzani di Roma al via la sperimentazione del vaccino sull’uomo Migranti, il sindaco di Messina a Musumeci: “Guidaci alla sommossa” Coronavirus, salgono ancora i contagi: 1.210 nuovi casi e 7 morti Referendum, Di Maio: “Sarò nei territori contro il no dell’establishment” Leggi su dire

Agenzia_Dire : Cittadini romani scrivono a @CarloCalenda. - Sonia17198860 : RT @totofanatici: #Toto' 'La Lettera! (Non quella del Governo!) Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a tutti il geni… - ardovig : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Roma, autista bus positivi e 47 isolati. All'#Atac scoppia la bomba #covid. @sergiomarchi2:'Solo ora azienda i… - EmMicucci : #Coronavirus #Roma, autista bus positivi e 47 isolati. All'#Atac scoppia la bomba #covid. @sergiomarchi2:'Solo ora… - noth2loos : @DinoGiarrusso @erretti42 @punkebbasta @lageloni @virginiaraggi @pbersani @nzingaretti @luigidimaio @pdnetwork… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lettera Donna di 29 anni suicida ad Anzio: i carabinieri trovano una lettera Il Messaggero Fontana, richiamo al governo: «Roma assente sul Tribunale dei brevetti»

Duro richiamo del presidente della Regione Attilio Fontana al governo in merito alla candidatura italiana per l’assegnazione della sede europea del Tribunale dei brevetti. «Il governo non favorisce il ...

Sicilia-governo, corsa anti-strappo Ma è pronto il ricorso di Lamorgese

E ora chi fermerà Nello Musumeci? La mossa del presidente della Sicilia di emanare un’ordinanza nella quale si prevede lo sgombero degli hotspot al collasso pone un problema serio al governo. Risponde ...

Duro richiamo del presidente della Regione Attilio Fontana al governo in merito alla candidatura italiana per l’assegnazione della sede europea del Tribunale dei brevetti. «Il governo non favorisce il ...E ora chi fermerà Nello Musumeci? La mossa del presidente della Sicilia di emanare un’ordinanza nella quale si prevede lo sgombero degli hotspot al collasso pone un problema serio al governo. Risponde ...