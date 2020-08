Portogallo, i convocati di Fernando Santos: ci sono CR7 e Mario Rui (Di lunedì 24 agosto 2020) Si preparano a tornare anche le Nazionali. Fernando Santos, ct del Portogallo, ha reso nota oggi la lista dei giocatori convocati per le amichevoli del 5 e 9 settembre rispettivamente contro Croazia e Svezia. Non manca all’appello l’esterno bianconero Cristiano Ronaldo, che proprio oggi con la Juventus si è radunato agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Tra i convocati anche il difensore Mario Rui del Napoli. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada). Difensori: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e ... Leggi su sportface

