Nintendo Switch più potente in uscita a inizio 2021 per un nuovo report (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite il 2021 vedrà l'arrivo di una nuova console? Sembrerebbe così, almeno secondo un report. Il sito The Edge Markets ha notato che altri 3 miliardi di dollari sono stati aggiunti a Nintendo, grazie agli investitori dell'app Robinhood. La società è stata sostenuta dal suo minimo di marzo, con un aumento delle azioni di oltre il 70%. Di questa statistica impressionante, quasi il cinque per cento è stato aggiunto oggi, ed è il maggior guadagno dal 19 marzo. Secondo Eiji Kinouchi di Daiwa Securities Co, Nintendo è il secondo titolo giapponese più detenuto tra gli utenti dell'app Robinhood, dopo Sony e davanti a SoftBank.La notizia più interessante di ... Leggi su eurogamer

NintendoHall : Wonder Boy: Asha in Monster World è in arrivo nel 2021 su Nintendo Switch - NintendOnTweet : Nuovo modello di Nintendo Switch il prossimo anno? Sembrerebbe di sì - NintendoHall : Wonder Boy: Asha in Monster World è in arrivo nel 2021 su Nintendo Switch - GamesPaladinsIT : 2K ha rilasciato oggi la demo di NBA 2K21 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. - Eurogamer_it : In arrivo nel 2021 una nuova versione di #NintendoSwitch? -