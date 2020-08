Napoli, parla Enrico Castellacci: “Il protocollo non è cambiato, Andrea Petagna deve fare la quarantena” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ex medico sociale della nazionale Enrico Castellacci ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. “Ho ancora sette giorni di quarantena da fare qui in Cina. Sono qui per una consulenza alla squadra di Fabio Cannavaro e qui sono molto rigidi. Anche se tutti i tamponi che ho fatto sono risultati negativo sono stato costretto a fare quindici giorni di quarantena. Riapertura degli stadi? In Cina le partite si giocano senza pubblico, oggi vedevo il telegiornale ed oggi ci sono stati solo 16 casi tutti importati dall’estero”. “Penso che aprire gli stadi in questo momento non sia conveniente, bisogna stare attenti ed avere precauzioni per il prossimo mese e mezzo. Sono moderatamente ottimista che il campionato possa riprendere il 19 settembre ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Napoli, parla Monaldi: “Abbiamo una grande occasione per vincere il campionato” Basketinside Nuovo rinnovo in casa Napoli: c’è già la firma sul contratto

La stagione del Napoli ha preso il via con il ritiro di Castel di Sangro: attesa per i prossimi giorni l’ufficializzazione di un altro rinnovo. Piotr Zielinski (GettyImages) Recentemente è toccato a M ...

Dagli U.S.A., dall’Austria e da Napoli tre nuove testimonianze sulla presenza di San Francesco ad Agropoli

Oggi vi propongo tre nuove testimonianze che ho rinvenuto in queste ultime settimane: un dipinto di un artista americano, un antico libro del 1821 e il più antico disegno, fino ad oggi conosciuto, pro ...

