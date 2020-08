Modica, la mamma di Evan nega gli abusi: 'Io plagiata dal mio compagno'. Sangue nella culla del bambino (Di lunedì 24 agosto 2020) Dice di essere stata plagiata dal compagno e riversa su di lui tutte le colpe, Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan Lo Piccolo, i l bimbo di 21 mesi morto a Modica a causa delle lesioni ... Leggi su leggo

Era stata già indagata per maltrattamenti in famiglia la madre 23enne del bimbo di 21 mesi morto il 17 agosto scorso nell’ospedale di Modica per le lesioni che, secondo l’accusa, gli ha procurato il 3 ...Il bimbo di 21 mesi è morto nell'ospedale di Modica dove era arrivato in gravi condizioni per le botte ricevute. La mamma e il suo convivente sono in carcere SIRACUSA - Era stata già indagata per malt ...