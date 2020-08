La cena di famiglia finisce in tragedia. Padre perde la testa e uccide figlio e fidanzata di 19 anni (Di lunedì 24 agosto 2020) Uno studente universitario e la sua ragazza sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in una fattoria nel sud-est dell’Australia meridionale intorno alle 23:30 di sabato. Chelsea Ireland e Lukasz Kłosowski, entrambi 19 anni, sono stati uccisi dal Padre del ragazzo, un 46enne che abitava in una villetta di Mount McIntyre, in Australia. L’uomo è stato arrestato e ora è accusato di duplice omicidio. Come ha riferito il quotidiano The Advertiser, la sua identità non è stata resa nota per proteggere l’identità dei suoi figliastri. Chelsea e Lukasz si frequentavano da diversi anni e avevano viaggiato per il mondo insieme. Come hanno raccontato gli amici era una coppia innamorata e molto affiatata grazie agli interessi in comune.



Avevano frequentato scuole superiori di Adelaide: ... Leggi su caffeinamagazine

Noovyis : (Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia) Playhitmusic - - FQMagazineit : Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia - gianni87605522 : RT @SNaspetti: @borghi_claudio @Romy68881754 Mio marito, unico lavoratore in famiglia e con partita iva, dovrà prendere soldi in prestito p… - TestiFra : RT @SignorinaLave: #3FattiDiOggi - mi mancano già le amiche che rendono ogni vacanzina casa e famiglia - viaggi infiniti e contrattempi - u… - pastelcoeur : L’hotel dove siamo stati era bellissimo (anche economico) e il personale molto gentile ed accogliente. Il proprieta… -

Ultime Notizie dalla rete : cena famiglia Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia Il Fatto Quotidiano Uccide a colpi di pistola il figlio e la fidanzata di lui durante una cena di famiglia

Padre e figlio iniziano a litigare e quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia si trasforma in una tragedia. Siamo in Australia, Chelsea Ireland e Lukasz Klosowski, entrambi 19enni, sta ...

Riunione di famiglia finisce in tragedia in Australia, padre uccide figlio e fidanzata di 19 anni

Doveva essere una tranquilla riunione di famiglia dopo anni di lontananza tra padre e figlio, ma la cena si è trasforma in dramma quando il padre ha aggredito il figlio 19enne e la fidanzata del ragaz ...

Padre e figlio iniziano a litigare e quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia si trasforma in una tragedia. Siamo in Australia, Chelsea Ireland e Lukasz Klosowski, entrambi 19enni, sta ...Doveva essere una tranquilla riunione di famiglia dopo anni di lontananza tra padre e figlio, ma la cena si è trasforma in dramma quando il padre ha aggredito il figlio 19enne e la fidanzata del ragaz ...