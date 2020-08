“Kim Jong-un è in coma, la sorella a capo della Corea del Nord”: indiscrezioni sulle condizioni di salute del dittatore (Di lunedì 24 agosto 2020) Kim Jong un in coma, la sorella a capo della Corea del Nord: indiscrezioni In Corea del Nord continuano a tenere banco le condizioni di salute di Kim Jong-un: da mesi, infatti, si susseguono le voci secondo cui il dittatore sarebbe malato gravemente. Adesso, un collaboratore dell’ex presidente sudCoreano Kim Dae-jung va addirittura oltre e alla stampa locale racconta che Kim è in coma: data la gravità della sua situazione, inoltre, il dittatore starebbe trasferendo alcuni dei suoi poteri alla sorella, Kim Yo-Jong. “Sono convinto che sia in coma ... Leggi su tpi

LaStampa : “Kim Jong-un in coma, i poteri della Corea del nord alla sorella” - Adnkronos : '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' - SkyTG24 : Nord Corea, ex diplomatico di Seul: 'Kim Jong-un in coma, la sorella al comando' - VittorioXM : RT @Adnkronos: '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' - merrico40 : RT @Adnkronos: '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' -

Ultime Notizie dalla rete : “Kim Jong “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong La Stampa