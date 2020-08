Il virus ha perso un pezzo: "Mutato e meno aggressivo" (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesca Angeli In una variante poco diffusa è "sparito" un frammento della proteina che ostacola il nostro sistema immunitario Il virus è a pezzi? Uno studio, che richiede però ulteriori approfondimenti, ha evidenziato che la versione di Sars Cov2 attualmente in circolazione anche in Italia sarebbe non meno aggressiva ma con un potenziale di replicazione più debole. Dall'inizio della pandemia la possibile mutazione del coronavirus nel senso di una minore aggressività, fino ad ora non confermata dagli esperti, è una delle notizie più attese dopo quella del vaccino. L'ipotesi avanzata da questa ricerca è che nei paesi dove è stato inferiore il numero delle vittime circolasse una versione del coronavirus «difettosa» che ora circolerebbe ... Leggi su ilgiornale

Adnkronos : Studio: 'Ceppo ha perso un 'pezzo', v#irus forse meno letale' #covid - Adnkronos : 'Virus forse meno letale, ecco perché' #covid - Antonio22024399 : Verissimo...il virus ha perso la sua iniziale forza aggressiva e latale ed ora è una normale influenza breve e pass… - Deborah97527544 : RT @Deborah97527544: @matteosalvinimi Invece che farsi fotografare in situazioni demenziali , pensi a fare opposizione vera e le ricordo c… - Deborah97527544 : @matteosalvinimi Invece che farsi fotografare in situazioni demenziali , pensi a fare opposizione vera e le ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : virus perso Il virus ha perso forza. Parola di Bassetti Startmag Web magazine Coronavirus, Alberto Mantovani: «Il virus non è diventato più gentile, gli antivirali possono essere dannosi»

Capita anche a scienziati italiani di fama internazionale, e non solo al popolo dei giovani frequentatori di discoteche, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Grecia: raggiungiamo al telefono Al ...

U&D, l’ex tronista Nilufar Addati: “Ho contratto il Coronavirus”

Nilufar Addati ha contratto il Coronavirus. A confessarlo è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato nelle Stories di Instagram un lungo messaggio, raccontando di aver scoperto ...

Capita anche a scienziati italiani di fama internazionale, e non solo al popolo dei giovani frequentatori di discoteche, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Grecia: raggiungiamo al telefono Al ...Nilufar Addati ha contratto il Coronavirus. A confessarlo è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato nelle Stories di Instagram un lungo messaggio, raccontando di aver scoperto ...