Il quieto nulla dei Me contro Te (Di lunedì 24 agosto 2020) Mentre certi attempati parlano a tutela dei giovani, facendone le veci come usa nel paese dove prosperano numerosi “giovani anche cinquantenni” (Aspesi), i Me contro Te girano un film. Il loro film. Il secondo. Si chiamerà “Il mistero della scuola incantata”. L’altro, “La vendetta del Signor S”, ave Leggi su ilfoglio

