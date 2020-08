Golpe in Mali, proposta transizione di 3 anni sotto la guida di un militare (Di lunedì 24 agosto 2020) La giunta che lo scorso 18 agosto ha preso il potere in Mali ha proposto una transizione di tre anni sotto la guida di un militare. A riferirlo sono fonti dell’Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, dopo due giorni di trattative (ancora in corso) con i golpisti. Solo un’ipotesi, per il momento, ma la giunta militare si è detta pronta a liberare il presidente spodestato, Ibrahim Bubacar Keita, arrestato insieme al primo ministro, Boubou Cissè, durante il colpo di Stato. Leggi anche: Golpe in Mali, cosa sta succedendo Il Golpe Martedì scorso il presidente Keita aveva annunciato le sue dimissioni e lo scioglimento del Governo e del Parlamento poco ... Leggi su italiasera

