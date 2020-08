Francesco Sole in trappola | La nuova fiamma rivela tutto su Instagram (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesco Sole ha definitivamente chiuso la sua storia con Giulia Cavaglià e moltissimi indizi lo vedono già immerso in una nuova storia d’amore. Chi sarebbe la nuova e presunta fiamma? Lo scrittore negli ultimi mesi ha incentrato le sue nuove uscite, le canzoni e tutto il suo profilo Instagram nei confronti della sua storia d’amore … L'articolo Francesco Sole in trappola La nuova fiamma rivela tutto su Instagram proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

