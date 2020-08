Figlia Totti in bikini: Moige denuncia Gente all'Ordine (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - "E' inaccettabile e perverso pubblicare sulla copertina di una rivista l'immagine di una tredicenne con il suo lato B in evidenza; peraltro facendo esplicito riferimento a esso ... Leggi su corrieredellosport

Chanel Totti in copertina accende l'ira dei genitori: "Si mercifica il corpo delle adolescenti"

Da giorni sui social è montata la polemica contro il settimanale Gente, che nel numero in edicola ha dedicato la copertina a Francesco Totti ma, soprattutto, a sua figlia Chanel. La secondogenita del ...

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "E' inaccettabile e perverso pubblicare sulla copertina di una rivista l'immagine di una tredicenne con il suo lato B in evidenza; peraltro facendo esplicito riferimento a esso ...

