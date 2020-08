Febbre del Nilo, come si manifesta e come si previene (Di lunedì 24 agosto 2020) Hanno fatto scalpore, negli ultimi giorni, i casi di infezione da West Nile Virus (il nome del virus nasce dalla zona in cui è stato isolato per la prima volta, cioè dal distretto di West Nile in Uganda) che si sono verificati in Italia. L’infezione spesso non dà particolari problemi, ma in qualche caso può essere estremamente pericolosa: viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare, mentre non è possibile il contagio da uomo a uomo. Zanzare sotto accusa La malattia, che ha un’incubazione media variabile da cinque giorni a due settimane, è causata da un virus della famiglia dei flavivirus: questi ceppi sono noti per la loro capacità di aggredire il sistema nervoso centrale, in particolare l’encefalo, tanto da essere responsabili dell’encefalite giapponese e altre patologie simili. L’agente patogeno ... Leggi su dilei

LaStampa : La ex premier ucraina Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, ha contratto il coronavirus ed… - SkyTG24 : Salgono a 10 i pazienti ricoverati a Lodi per febbre del Nilo - MediasetTgcom24 : Lodi, 10 persone ricoverate in ospedale per la febbre del Nilo #lodi - letterstomoonie : MANIFESTING MV STILE FEBBRE DEL SABATO SERA + GLITTER + PATTINI - TikaliaMarty : @lostinthegabs In Giappone/Corea del Sud si portano da sempre quando si sta male per non infettare altri con tosse… -