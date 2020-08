Cortina, bomba d'acqua: le strade diventano fiumi di fango (Di lunedì 24 agosto 2020) Cortina - Questa sera, 24 agosto, intorno alle 19 un nubifragio si è abbattuto su Cortina. strade come fiumi scantinati allagati, rio esondato. Al lavoro decine di vigili del fuoco impegnati... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA - laregione : Una bomba d'acqua investe Cortina d'Ampezzo - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA - bastaCasta : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA -