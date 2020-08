Corea del Nord: Kim Jong-un “è in coma, i poteri alla sorella” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il leader NordCoreano Kim Jong–un sarebbe in coma: a provarlo il fatto che a Pyongyang diversi poteri sono stati delegati alla squadra del leader, in primis alla sorella Kim Yo-Jong, secondo quanto riferisce il quotidiano di Seul ‘The Korea Herald’, che cita come fonte un ex collaboratore dell’ex presidente sudCoreano Kim Dae-jung. L’ipotesi, al momento, non trova riscontri ufficiali. La fonte ha riferito che Kim è “in coma, ma che non è ancora morto: la successione non è stata ancora completata, quindi Kim Yo-Jong viene portata alla ribalta perché non ci può essere un vuoto di potere prolungato“. Kim ... Leggi su meteoweb.eu

