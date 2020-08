Contratto a tempo determinato, per quante volte può essere rinnovato? (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Contratto a tempo determinato, a differenza di quello a tempo indeterminato, ha una data di inizio ed una di termine. Nell’attuale situzione in cui ci troviamo costretti a vivere a causa dell’emergenza sanitaria, sorgono dubbi sull’effettiva validità della scadenza dei contratti a termine. Contratto a termine, scadenza e rinnovo Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno volevo porvi un quesito, visto che da solo non sono riuscito a venirne a capo.Mia moglie è stata assunta in data dicembre 2018 da un azienda di abbigliamento (franchising) dentro un centro commerciale in qualità di responsabile di negozio (per come recitava la selezione bandita on line).Da allora ha avuto 3 rinnovi (senza nessun giorno di distacco tra i contratti) che ... Leggi su notizieora

