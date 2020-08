Cina: missione di Wang Yi in Europa, parte dall'Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) PECHINO, 24 AGO - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà impegnato da domani in una impegnativa missione in Europa, partendo dall'Italia dove incontrerà il suo omologo Luigi Di Maio, come è già ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sarà impegnato da domani in una impegnativa missione in Europa, partendo dall'Italia dove incontrerà il suo omologo Luigi Di Maio, come è già stato annunciato d ...

Rete unica e 5G. Su Tim il gioco degli specchi Usa-Cina del governo?

Oltreoceano si conferma il dubbio che il governo si mostri accondiscendente con la cinese Huawei ma durissimo sul fondo americano Kkr. 5G e rete unica sono due facce della stessa medaglia. A che gioco ...

