Calenda attacca Di Maio: «Il taglio dei parlamentari è fatto a cavolo. Ma tagliati tu…» (Di lunedì 24 agosto 2020) Carlo Calenda stende Luigi Di Maio. «Un poco di pudore. Vi siete annullati il limite dei due mandati dopo averci rotto le balle per anni sulla vostra “diversità” e sulla politica come impegno civico a termine. Ma con che faccia vieni a spiegarci la nobiltà di un taglio fatto a cavolo? tagliati tu, poi ne riparliamo». Così il leader di Azione ribatte a un tweet di Luigi Di Maio sul referendum sul taglio dei parlamentari nel quale il ministro scriveva: «Oggi chi dice no al taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e a un sistema più efficiente». Calenda contro Di ... Leggi su secoloditalia

enricoparenti2 : RT @SecolodItalia1: Calenda attacca Di Maio: «Il taglio dei parlamentari è fatto a cavolo. Ma tagliati tu…» - SecolodItalia1 : Calenda attacca Di Maio: «Il taglio dei parlamentari è fatto a cavolo. Ma tagliati tu…» - enrigoletto : @NicolaSabbion @AlRobecchi @LeonhardHahn @paoletto11 @CarloCalenda Ormai è IL passatempo dei social. Si attacca qua… - Aldebaran_4 : @alvariis @GP_ArieteRosso Ecco il solito AF che casca in fake spacciate dall’esimio prof che attacca a testa bassa… - 007Vincentxxx : RT @giornalettismo: Il #FattoQuotidiano attacca @CarloCalenda per 15 (sì, quindici) account Twitter che seguono il leader di #Azione. Un nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda attacca Calenda attacca il governo sui migranti: "Dorme mentre ci sono rischi sanitari" Globalist.it Carlo Calenda contro Massimo Boldi dopo le dichiarazioni sulle mascherine

Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Hill”. GUARDA ANCHE - Chi è Roberto Burioni? Duro atta ...

Massimo Boldi: "Ci mettono le mascherine per tapparci la bocca". Carlo Calenda: "Parla a vanvera"

L'attore si sfoga sui social, ma riceve la bacchettata del politico. Fanno discutere le dichiarazioni di Massimo Boldi rilasciate in un post pubblicato sui social. Il discorso è mirato all'emergenza c ...

Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Hill”. GUARDA ANCHE - Chi è Roberto Burioni? Duro atta ...L'attore si sfoga sui social, ma riceve la bacchettata del politico. Fanno discutere le dichiarazioni di Massimo Boldi rilasciate in un post pubblicato sui social. Il discorso è mirato all'emergenza c ...