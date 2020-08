Bomba d'acqua, Verona sommersa (Di lunedì 24 agosto 2020) Serenella Bettin Nubifragio, grandine, raffiche di vento e alberi caduti. Colpite anche Padova e Vicenza Inizia con qualche goccia di pioggia. Poi un temporale. Poi il vento. Sempre più violento, sempre più forte. Un vento che sradica e spazza via tutto quello che incontra. E poi una vera e propria Bomba d'acqua. Ancora il Veneto in ginocchio. Ancora il Veneto colpito. Troppo caldo. L'afa. L'umidità. Fenomeni così sempre più frequenti. E ieri pomeriggio nella regione veneta si è abbattuto un violento temporale. Vento e grandine, che hanno messo a dura prova soprattutto la città di Verona. acqua per oltre un metro e mezzo. Raffiche di vento fortissime, fiumi di fango e ghiaccio che hanno inondato le strade facendole diventare fiumi e una tempesta di grandine con ... Leggi su ilgiornale

