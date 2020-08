Amichevoli Benevento 2020: calendario, programma, orari e tv (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo la grande cavalcata in Serie B, il Benevento si prepara alla Serie A 2019/2020. La squadra sarà agli ordini del tecnico Filippo Inzaghi nel ritiro precampionato in programmà a Seefeld in Tirol dal 17 al 30 agosto 2020. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alle Amichevoli della formazione, con la diretta testuale, gli approfondimenti e la cronaca delle partite. Un’estate tutta da vivere per il Benevento. Dopo la retrocessione nella stagione 2017/18, il Benevento punta alla salvezza. Tanto dipenderà anche da una buona preparazione. Il calendario Lunedì 24 agosto Ore 18:00, OSC IMST-Benevento – ANNULLATA Venerdì 28 agosto Ore 16:00, Schalke 04-Benevento ... Leggi su sportface

