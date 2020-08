Verona è sott’acqua, in alcuni punti anche oltre un metro d’acqua e grandine: auto sommerse, alberi sradicati e case allagate (Di domenica 23 agosto 2020) Verona colpita da un violento nubifragio: nel pomeriggio pioggia e grandine hanno causato danni in città, trasformando le strade in fiumi di acqua e ghiaccio. Nelle prime immagini si vedono le auto almeno per metà sott’acqua e alberi sradicati. L'articolo Verona è sott’acqua, in alcuni punti anche oltre un metro d’acqua e grandine: auto sommerse, alberi sradicati e case allagate proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

