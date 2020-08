UFC on ESPN 15 – Frankie Edgar, un fighter infinito! (Di domenica 23 agosto 2020) UFC on ESPN 15 è stato un evento sofferto a livello organizzativo, per molte ragioni. Tanti incontri saltati, in particolare il co main event a poche ore dall’inizio della card. Ma meno incontri non significa necessariamente meno spettacolo, anzi. A partire da un main event che ha visto scendere nell’ottagono due autentici artisti marziali come Frankie Edgar e Pedro Munhoz. Una sfida arrivata al quinto e vinta da Frankie grazie ad un pazzesco volume di colpi. Tanti TKO, ma soprattutto tante rimonte, tanti colpi di scena. Partendo dal “miracolo” di Shauna Dobson passando dall’incredibile reazione Daniel Rodriguez fino al surreale secondo round di Trevin Jones. Il diretto destro di Munhoz è stato uno dei colpi più difficili da contenere per ... Leggi su sport.periodicodaily

