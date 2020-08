Temperature, Italia continua ad essere in ondata di calore (Di domenica 23 agosto 2020) Prosegue la fase di caldo anomalo in Italia, in quanto questa non è più la fase del culmine dell’Estate, bensì di decadenza stagionale. E in effetti le condizioni meteo cambieranno già da oggi nel Nord Italia. Ma nel frattempo si patisce la calura notturna nei grossi centri urbani, con Temperature equiparabili alle città tropicali. Nella giornata di ieri, sabato 22, la temperatura massima ha superato ancora una volta la soglia di 36°C nelle varie stazioni di rilevamento di Firenze, ma anche Bologna ha avuto circa 36°C. Ha fatto molto caldo in Valle Padana, dove ci risultano Temperature sino a 38°C in talune località. Laddove la temperatura massima non è andata oltre i 30°C, c’è comunque stata afa per l’elevato ... Leggi su meteogiornale

