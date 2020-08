Spezia nella storia: prima volta in Serie A (Di domenica 23 agosto 2020) Prima storica volta dello Spezia in Serie A. La promozione è arrivata dopo il doppio confronto la finale play off contro il Frosinone (vittoria per 1-0 all’andata, sconfitta per 1-0 al ritorno), con gli «Aquilotti» premiati grazie alla miglior classifica ottenuta in campionato. E’ un record anche per la Liguria, che mai ha avuto tre squadre in Serie A: lo Spezia va adaggiungersi infatti ai due club di Genova, Genoa e Sampdoria. La mappa della nuova Serie A vede quindi le tre novità provenienti dalla B – Benevento e Crotone, più lo Spezia – prendere il posto delle tre retrocesse: Spal, Brescia e Lecce. Leggi su vanityfair

