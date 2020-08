Sossio Aruta e Ursula Bennardo, è crisi? Le voci corrono e lei costretta a intervenire pubblicamente (Di domenica 23 agosto 2020) C’è mistero intorno alla relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Si è vociferato nelle ultime ore di una crisi in atto tra i due, a tal punto da essere proprio messa in discussione la storia d’amore. A distanza di poco tempo da questa notizia che aveva allarmato i fan della coppia, è stata proprio la donna a intervenire e a chiarire ogni aspetto. Lo ha fatto attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram e alla fine c’è stata anche una battuta con uno scherzo in fase conclusiva. Una volta terminata l’esperienza nel reality show ‘Temptation Island’, i due ex ‘Uomini e Donne’ avevano deciso di lasciarsi e intraprendere strade diverse. Poi però c’è stato il ... Leggi su caffeinamagazine

