Sinisa Mihajlovic positivo al Covid dopo la vacanza in Sardegna: in isolamento (Di domenica 23 agosto 2020) Il tecnico del Bologna che è assolutamente asintomatico, al momento sta bene, ma deve riguardarsi, dopo essere stato colpito in passato dalla leucemia, che lo ha costretto ad un trapianto di midollo osseo Leggi su corriere

