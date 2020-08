Sardegna is the new Codogno: polemica sul post del coreografo Tommassini (Di domenica 23 agosto 2020) , Visited 409 times, 409 visits today, Notizie Simili: Coronavirus all'isola di Santo Stefano, l'attacco… Europa vs Italia: un confronto sulle leggi per e-cig Da Santa Teresa il ... Leggi su galluraoggi

sparklessaetre : RT @DrunkyBorghy: fa ridere che la gente diceva che in sardegna eravamo pazzi a voler chiedere il tampone/sierologico per venire in vacanza… - Shlomo_75_ : @Gianfrancoghe @The_IAM_guy @BiologiScienza La stessa gente che moriva di fame durante il lockdown e ora è in ferie… - gracegarbar : RT @Scuolazzurri1: LE ISOLE PIÙ BELLE D’ITALIA_THE MOST BEAUTIFUL ITALIAN ISLANDS: TAVOLARA, SARDEGNA ???? - Jajo_4 : @MediasetTgcom24 La Sardegna is the new Codogno - Gregory31112192 : @HuffPostItalia Non hanno fatto niente di illegale, quindi ancora una volta è colpa della regione Sardegna. Come to… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna the Covid, nel Lazio record di nuovi casi: «Ma vengono dalla Sardegna» Il Messaggero Sorrento - Covid, positivo ragazzo rientrato dalla Sardegna

Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute non destano p ...

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto: ancora boom di casi, 1210 nelle ultime 24 ore, 7 morti

«Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più ...

Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute non destano p ...«Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più ...