Pordenone, doppio colpo dal Torino: in arrivo Butic e Rossetti (Di domenica 23 agosto 2020) Il Pordenone è vicino al trasferimento di Butic e Rossetti dal Torino: doppio colpo per la formazione di Serie B Il Pordenone sta per piazzare un doppio colpo di assoluto rilievo per la prossima stagione di Serie B. Come riportato da Sky Sport, sono in arrivo a titolo definitivo dal Torino l’attaccante classe ’98 Karlo Butic e il centrocampista classe ’98 Rossetti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone doppio Pordenone, doppio arrivo dal Torino: i dettagli pianetaserieb.it Pordenone, doppio colpo di mercato per i ramarri

Il matrimonio tra Attilio Tesser e il Pordenone proseguirà anche nella prossima stagione. Secondo quanto riporta LaPresse, il tecnico ha rinnovato il suo contratto con i neroverdi fino ...

Elena D’Este giocherà a Ponzano, in doppio tesseramento con la Reyer

PONZANO – Dopo Francesca Leonardi e Chiara Camporeale, il progetto “Ponzano/Reyer” ha portato alla corte di coach Nicolas Zanco un’altra giovane stella. Stiamo parlando di Elena D’Este, ala classe 200 ...

Il matrimonio tra Attilio Tesser e il Pordenone proseguirà anche nella prossima stagione. Secondo quanto riporta LaPresse, il tecnico ha rinnovato il suo contratto con i neroverdi fino ...PONZANO – Dopo Francesca Leonardi e Chiara Camporeale, il progetto “Ponzano/Reyer” ha portato alla corte di coach Nicolas Zanco un’altra giovane stella. Stiamo parlando di Elena D’Este, ala classe 200 ...