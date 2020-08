MotoGp, Alzamora: “Marquez non è stupido, segue i medici. Ormai è andata così” (Di domenica 23 agosto 2020) La notizia che Marc Marquez resterà fuori 2-3 mesi per recuperare dall’infortunio ha scosso il mondo della MotoGp. Ne ha parlato anche il manager del pilota della Honda, Emilio Alzamora, ai microfoni di Sky Sport. “Tornando indietro nel tempo, logicamente, avremmo fatto scelte diverse. Ma il medico di fiducia di Marc aveva dato le prime indicazioni, il pilota non è stupido, segue il suo medico, ma Ormai è andata così. Ora i tempi necessari per il decorso sono chiari, questo è l’importante” ha sottolineato Alzamora. “Ora è più tranquillo. Sta bene, è sereno” ha aggiunto il manager, “e come ha spiegato Puig dopo quello che è successo è normale che ... Leggi su sportface

